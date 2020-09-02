Прусикин связал название Little Big с размером своего мужского достоинства

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Татьяна Меркер
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Певец опубликовал архивное фото и рассказал, что мама уже в детстве отмечала его выдающийся размер.

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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin

Тема:
Little Big

Лидер группы Little Big, которая в этом году должна была представлять Россию на «Евровидении», в свойственной себе манере объяснил наконец фанатам, в чем смысл названия их коллектива.

В своем Instagram-профиле он опубликовал несколько своих детских фотографий, которые якобы объясняют смысл названия группы. Певец пошутил, что это связано с размером его мужского достоинства.

«Мама сказала: „Какой маленький, но какой у него большой! Когда вырастешь, собери группу и назови ее "маленький большой", только на английском языке, чтобы звучало не так глупо“», — подписал Прусикин серию архивных снимков.

Instagram @iliyaprusikin

Фолловеры исполнителя, полюбившие Илью во многом за чувство юмора, оценили его шутку и в этот раз. В комментариях фанаты оставили сотни смеющихся смайликов и попытались сострить в ответ.

«Больше чем у меня!»;

«На второй и третьей фотке после купания в ледяной воде?»;

«Теперь песня „my dig is big“ приобрела смысл», — комментировали подписчики.

Таким вызывающим образом Прусикин попытался раз и навсегда ответить на вопрос, который за историю существования группы, ему изрядно надоел. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Прусикин и его жена Ирина Смелая объявили о разводе, а вокалистку Little Big Софью Таюрскую затравили за «роман» с солистом.

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