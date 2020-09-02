«Мысленно мы с родными»: гендиректор «СТС Медиа» о смерти Бориса Клюева

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов прокомментировал скоропостижную смерть народного артиста РФ, звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева.

В интервью 5-tv.ru он еще раз выразил самые искренние соболезнования семье прославленного актера и признался, что Клюев для всей команды проекта и телеканала стал поистине родным человеком. По словам Муругова, взаимоотношения и внутри производства, и между «СТС Медиа» давно переросли в дружеские, семейные, поэтому все коллеги артиста воспринимают его уход не иначе, как личную трагедию.

«Мы все скорбим и мысленно вместе с родными и близкими. Могу охарактеризовать его как профессионала высочайшего уровня, замечательного человека, потому что я без него конечно же проект не представляю. Но дело даже не в этом. Для меня это все вторично, потому что мы потеряли человека, который в общем-то всей своей жизнью демонстрировал человеческие ценности и был частью нашего коллектива. Это очень печальное известие», — сказал Вячеслав Муругов.

Генеральный директор телеканала признается, что пока и речи не идет о продолжении проекта «Воронины» без Бориса Клюева. Муругов отметил, что, в частности, благодаря актеру семья из сериала «вдруг стала жить в реальности» и заменить его никто не сможет.

«В данный момент мы не думаем о продолжении. Сейчас человеческое должно выйти на первый план. Мы, конечно, готовы помочь и семье, поддержать и потом уже, когда придем в себя, будем решать что делать с проектом», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

Вячеслав Муругов особо подчеркнул, что «личность и профессионализм Бориса Клюева распространяются гораздо шире нежели проект «Воронины». Он заметил, что сегодня почти все издания говорят о нем исключительно, как о герое одного сериала. Именно поэтому поспешил напомнить, что вклад Бориса Клюева в искусство действительно трудно переоценить.

«Вижу много статей и сообщений, увязывающих Бориса Владимировича с проектом „Воронины“, но, конечно, это выдающийся российский актер, известный благодаря огромному количеству ролей, потому что его вклад в целом в индустрию очень высокий!» — подытожил генеральный директор «СТС Медиа».

Народный артист РФ Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Долгие годы он боролся с тяжелым заболеванием — онкологией. Как ранее сообщалось, церемония прощания с прославленным актером состоится в Малом театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Борис Корчевников подарил Борису Клюеву черную розу — «эмблему печали» — незадолго до его смерти.