Эмблема печали? Корчевников подарил Клюеву черную розу незадолго до его смерти

Смерть народного артиста РФ Бориса Клюева повергла в шок не только его близких родственников, но и коллег по цеху. И хоть многие знали, что артист долгие годы боролся с тяжелой болезнью, его внезапная кончина стала настоящей трагедией.

Вспоминая о том, каким был при жизни Клюев, многие замечают: добродушным, позитивным и жизнерадостным. Он многое делал на благо людей и при этом ничего не просил взамен. Но мало кто догадывался, что лишь незадолго до смерти ему удалось осуществить свою, пожалуй, главную мечту.

Как признался Борис в интервью Борису Корчевникову, его настоящая страсть — коллекционирование. Но собирал именитый актер совсем не монеты или милые фигурки, а розы. В его саду были почти все известные сорта, однако одного не доставало: редкой черной розы.

Как пояснил в комментарии для 5-tv.ru сам Корчевников, достать этот цветок было почти невозможно. В мире есть лишь несколько питомников, где его разводят. Однако команда программы «Судьба человека» сумела это сделать.

«Борис Владимирович любил розы. Он выращивал их на даче. А вот этого — очень редкого сорта — у него не было. Он не мог найти его много лет. Мои коллеги смогли это сделать. Помню, что он был очень удивлен и очень рад!» — рассказал телеведущий.

Действительно, если посмотреть на кадры с программы, где актеру вручают долгожданный саженец, можно заметить, как Клюев с нежностью и искренней радостью смотрит на сюрприз.

Кадр из программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»

«Говорят, что черная роза — эмблема печали… Думаю, все совсем не так. В вашем случае черная роза, пускай, она будет эмблемой любви!» — пожелал Корчевников Клюеву и передал бесценный подарок.

Народного артиста РФ Бориса Клюева не стало 1 сентября 2020 года. Последние несколько лет он мужественно боролся с онкологией, однако болезнь оказалась сильнее. Актер ушел из жизни в возрасте 76 лет. Прощание с Клюевым состоится в родном для него Малом театре, однако о дате церемонии пока не сообщалось.

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