«Делали все возможное»: Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико
О кончине музыканта сообщил его давний друг и коллега Андрей Разин.
Фото: Facebook / Александр Прико
В начале июля в СМИ появилась информация о срочной госпитализации экс-солиста групп «Ласковый май» и «Мама» Александра Прико. Тогда врачи лечили музыканта от коронавируса, но после обследования они обнаружили более серьезное заболевание — опухоль в легком.
На своей странице в Instagram друг и давний коллега Александра — Андрей Разин сообщил о его трагической кончине.
«Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать», — написал Разин в своем микроблоге.
Также он поделился с фолловерами семиминутным видеороликом, с архивными кадрами, на которых присутствует еще совсем юный Прико.
«Сашу когда-то привез Сергей Кузнецов по моей просьбе вместе с Игорем Игошиным, который трагически погиб. Судьба этих ребят определилась после того, как они попали в первый состав группы «Ласковый май», — вспомнил Разин в комментариях под роликом.
Продюсер отметил, что провал в карьере не стал для Александра фатальным. После распада группы «Мама» Прико уехал в Санкт-Петербург, где смог построить крепкую семью. Там же он провел свои последние годы, работая монтажником.
Точное место и время похорон певца Андрей Разин пообещал сообщить в самое ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Разин объявил себя одним из самых богатых людей в СССР.
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