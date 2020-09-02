«Делали все возможное»: Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико

|
Татьяна Меркер
164

О кончине музыканта сообщил его давний друг и коллега Андрей Разин.

«Делали все возможное»: Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико

Фото: Facebook / Александр Прико

В начале июля в СМИ появилась информация о срочной госпитализации экс-солиста групп «Ласковый май» и «Мама» Александра Прико. Тогда врачи лечили музыканта от коронавируса, но после обследования они обнаружили более серьезное заболевание — опухоль в легком.

На своей странице в Instagram друг и давний коллега Александра — Андрей Разин сообщил о его трагической кончине.

«Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать», — написал Разин в своем микроблоге.

Также он поделился с фолловерами семиминутным видеороликом, с архивными кадрами, на которых присутствует еще совсем юный Прико.

«Сашу когда-то привез Сергей Кузнецов по моей просьбе вместе с Игорем Игошиным, который трагически погиб. Судьба этих ребят определилась после того, как они попали в первый состав группы «Ласковый май», — вспомнил Разин в комментариях под роликом.

 Продюсер отметил, что провал в карьере не стал для Александра фатальным. После распада группы «Мама» Прико уехал в Санкт-Петербург, где смог построить крепкую семью. Там же он провел свои последние годы, работая монтажником.

Точное место и время похорон певца Андрей Разин пообещал сообщить в самое ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Разин объявил себя одним из самых богатых людей в СССР.

+16° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.86
0.28 87.74
-0.41
ТОП-7 пар по знаку зодиака, отношения которых заканчиваются катастрофой

Последние новости

20:55
Посольство РФ призывает избегать политизации по делу Навального, а опираться на факты
20:51
ТОП-7 пар по знаку зодиака, отношения которых заканчиваются катастрофой
20:43
Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя
20:31
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони инфицирован коронавирусом
20:23
«Русский Голливуд»: опубликовано последнее большое интервью Бориса Клюева
20:12
«Делали все возможное»: Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико

Сейчас читают

«Недопустимо!» — депутат Милонов об идее сделать 3 сентября выходным днем
Угрозы, наследство и насилие: Сергей Жорин о странном поведении вдовца Легкоступовой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок