Кому достанется многомиллионное наследство Бориса Клюева?

Скончавшийся на 77-м году жизни народный артист РФ Борис Клюев оставил после себя многомиллионное наследство. Однако кому оно достанется — вопрос открытый. Ситуацию в беседе с «НьюИнформ» прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин, назвав главного претендента на имущество актера.

По имеющейся информации, несмотря на многочисленные проекты, особую известность, а также большие дивиденды Клюеву принес сериал «Воронины». Так, благодаря ему несколько лет назад актер приобрел трехкомнатную квартиру на берегу Тирренского моря в 200 километрах от итальянского Неаполя. Такой выбор был сделан неслучайно: это место Борис Владимирович очень любил, а потому посещал по нескольку раз в год.

Позже народный артист приобрел и дом в Крыму. Кроме того, в его собственности значится дача в Звенигороде и московская квартира.

По примерным оценкам, общая стоимость всей недвижимости Бориса Клюева — 50 миллионов рублей. Претендентов на нее немного: из родственников у артиста осталась лишь супруга Виктория. Единственный сын от первого брака — Алексей — скончался еще в 24 года от сердечной недостаточности.

«Насколько мне известно, других детей, вроде как, у актера нет. И если действительно детей нет, то все получит жена. Если же у него есть еще наследники, тогда они тоже являются наследниками первой очереди», — пояснил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за несколько месяцев до смерти Борису Клюеву подарили черную розу — символ скорби и печали.