Мгновенно, сидя за столом: Стала известна причина смерти Ирины Печерниковой

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Молодцова Анна
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Актриса, сыгравшая главную роль в советском фильме «Доживем до понедельника», умерла за день до своего 75-летия.

Мгновенно, сидя за столом: Стала известна причина смерти Ирины Печерниковой

Фото: РИА Новости / Мурашко

Подруга Ирины Печерниковой рассказала, что стало причиной смерти актрисы. Звезда культового советского фильма «Доживем до понедельника» скончалась 1 сентября за день до своего 75-летнего юбилея.

По словам близкой подруги знаменитости Нины, с которой актриса жила в деревне в Ярославской области, заслуженная артистка РСФСР ушла мгновенно.

«Вчера днем сидели с Ирой на крылечке, делали поделки из дерева. А вечером примерно в половине девятого пошли ужинать. Ира села за стол и… все. Врачи приехали — она была уже мертвая», — поведала женщина KP.RU.

Уже в морге в Ростове Великом было установлено, что Печерникова умерла в результате острой коронарной недостаточности, то есть инфаркта, сообщила Нина.

При этом, подчеркнула близкий человек актрисы, на сердце Печерникова никогда не жаловалась, а лечилась от онкологии.

«Каждый год проверялась. В последний раз — в декабре. Все было нормально», — сказала Нина.

Женщина отметила, что у ее подруги было много планов: в сентябре она собиралась ехать на съемку передачи к юбилею Ольги Остроумовой, а в октябре должна была сниматься в сериале на Первом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сентябре на экраны выйдет последняя картина с участием Ирины Печерниковой «Земля Эльзы», премьеру которой актрисе увидеть не суждено.

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