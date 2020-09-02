В сентябре на экраны выходит последняя картина с участием Ирины Печерниковой «Земля Эльзы». Актриса не успела дожить до долгожданной премьеры, но ее фанатам удастся вновь увидеть ее на экране. Конечно, фильм этот снова о любви — как и все в жизни знаменитой актрисы.

Последняя роль

«Земля Эльзы» была снята на Алтае по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Необычный сюжет рассказывает о сильном чувстве между двумя пожилыми людьми — главным героям Леониду и Эльзе в исполнении Печерниковой и Вениамина Смехова уже за 70.

Кадр из фильма "Земля Эльзы" (2020)

Это не мешает старикам искренне любить и мечтать о совместном будущем, но это волнует их детей и внуков. Ведь вместо наследства они могут остаться с носом — пара планирует продать все и уехать в путешествие на поиски некой Земли Эльзы.

Съемки проходили неподалеку от Барнаула в прошлом году, а премьера удивительно трогательного фильма планируется на фестивале «Амурская осень» в сентябре.

Любовь и слухи

Какие только романы не приписывали звезде фильма «Доживем до понедельника»! Печерникову сводили с Вячеславом Тихоновым, несмотря на наличии у него жены Тамары, с Иннокентием Смоктуновским, Андреем Мироновым, Олегом Далем, которые также были ее партнерами по съемкам.

Кадр из фильма "Доживем до понедельника" (1968)

А уж про роман с Владимиром Высоцким не говорил только ленивый, так дружны были актриса и певец. На деле же все слухи о звездных любовниках так и остались в чужих фантазиях — актриса никогда не искала себе отношений с женатыми коллегами, пишет АИФ.RU.

А что же в жизни?

Вне экранов Ирина Печерникова была замужем три раза. Первым супругом был поляк Збигнев Бизонь — они познакомились на концерте его группы в Польше. Жизнь за границей не понравилась актрисе, и она вернулась к любимой работе в Москву.

В России ее соблазнил известный актер Борис Галкин, так сильно увлекшийся Печерниковой, что она не смогла устоять. Он был женат, но бросил ради нее семью. И все же брак тоже не сложился и был очень скоротечным.

Борис Галкин. www.globallookpress.com / АГН Москва

Настоящей любовью Ирины Печерниковой стал ее третий муж, советский и российский актер Александр Соловьев. Он был младше, безответно влюблен в нее многие годы, прежде чем все же признался в своих чувствах. Но быть тогда вместе они не могли — Соловьев состоял в браке, растил ребенка, а Печерникова не хотела вновь быть разлучницей и лишать сына отца.

Александр Соловьев. Кадр из фильма "По Таганке ходят танки" (1991)

Лишь когда его сын окончил школу, Соловьев расстался с супругой, и они с Печерниковой обрели счастье. Оно было недолгим — свадьба в 1997 году, опознание тела в морге и вдовство тремя годами позже. Пережив тяжелый период депрессии, смерть близких и тяжелые болезни, много лет спустя Ирина рассказала, что убили Соловьева в милиции.

Последние годы

Только недавно Ирина Печерникова вновь начала жить. Она сделала несколько пластических операций, стала появляться на телевидении, сыграла несколько ролей. А еще очень ждала свою новую картину «Земля Эльзы», которую уже высоко оценили критики. Но увидеть ее на больших экранах актрисе так и не было суждено.

Ранее 5-tv.ru писал про непростую судьбу Ирины Печерниковой.