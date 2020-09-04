В Кабмине планируют запретить регионам России снижать прожиточный минимум

В правительстве России обсуждают запрет на понижение прожиточного минимума. Как сообщают «Известия», нововведение планируется закрепить на законодательном уровне.

Ограничение будет действовать в том случае, если исходя из расчетов, размер нового прожиточного минимума окажется меньше, чем ставка, установленная за год до этого. Также кабмином планируется ввести корректировки в методику его расчета. Его величина, предполагается, будет определяться на основе базового набора продуктов. А вот для субъектов установят специальный коэффициент. В Минтруд пока инициатива правительства не поступала.

«Запрет даст гражданам уверенность в завтрашнем дне. Таким образом правительство проявляет заботу о россиянах», — полагает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин.

В то же время директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов бесспорно называет инициативу правительства благим делом, однако считает, что она закроет региональным бюджетам способ для оптимизации расходов во время кризиса.