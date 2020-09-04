Актриса Наталья Андрейченко рассказала, каким будет сентябрь для людей, верящих в силу небесных светил. Артистка сейчас проживает в Мексике и часто делится обретенной мудростью с подписчиками своего микроблога в Instagram.

«Спойлер: это время неспокойное!» — предупредила она фанатов.

По мнению Андрейченко, все знаки зодиака в первый месяц осени должны опасаться конфликтов и накала в отношениях с близкими. Особенно много агрессии и проблем ждут всех в первую и последнюю недели сентября, когда будет активен Марс.

В это время не стоит начинать новые дела, а обычная ссора может стать затяжной. Лучше всего отложить выяснение отношений, построение карьеры, подготовку новых проектов на другое время месяца.

К новолунию, которое придется на 17 сентября, ситуация поменяется. Можно будет начинать действовать, но только при наличии четкого плана действий и готовности много и кропотливо работать.

Во второй половине месяца Андрейченко советует вспомнить свои мысли и интересные события, случившиеся еще 21 июня. Тогда было затмение, последствия которого проявят себя именно в конце сентября. Стоит подвергнуть их анализу и понять, как одно привело к другому.

Самым важным днем месяца актриса считает дату Осеннего равноденствия — 22 сентября. В это время стоит подводить первые итоги года и начинать строить планы на год грядущий.

Instagram @natalya_andreychenko

Фанаты Андрейченко поблагодарили ее за советы и отметили привычно элегантный внешний вид артистки.

«То Шэрон Стоун, то Катрин Денев, шикарная женщина»;

«Вы великолепны! Я вас так уважаю»;

«Благодарю!» — написали они ей в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Андрейченко много раз была на грани смерти.