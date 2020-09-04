ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

Евросоюз не намерен включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в список должностных лиц республики, в отношении которых вводятся санкции. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что такой сценарий ЕС рассматривает в первую очередь из-за позиции ФРГ. В этом решении ее поддержали Франция и Италия. По мнению лидеров этих стран, каналы для налаживания диалога с Лукашенко должны оставаться открытыми. Введение санкций против белорусского лидера будет препятствовать переговорам.

За включение Лукашенко в санкционный список выступают страны Балтии и Польша. Официально документ с перечнем лиц, подпадающих под санкции, будет опубликован на следующей неделе.

Поводом для возможного введения санкций против белорусского руководства стали протесты, начавшиеся в Белоруссии после подведения итогов президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК республики, Лукашенко победил с результатом в 80% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Латвия, Литва и Эстония запретили президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на территории их стран. В ответ белорусский лидер пригрозил государствам введением ответных ограничительных мер.