ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

|
Алина Потёмкина
140

За решение не вводить санкционные меры в отношении президента Белоруссии выступила ФРГ, ее поддерживают Италия и Франция, пишет Die Welt.

ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

Фото: ТАСС / YAUHEN YERCHAK

Евросоюз не намерен включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в список должностных лиц республики, в отношении которых вводятся санкции. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что такой сценарий ЕС рассматривает в первую очередь из-за позиции ФРГ. В этом решении ее поддержали Франция и Италия. По мнению лидеров этих стран, каналы для налаживания диалога с Лукашенко должны оставаться открытыми. Введение санкций против белорусского лидера будет препятствовать переговорам.

За включение Лукашенко в санкционный список выступают страны Балтии и Польша. Официально документ с перечнем лиц, подпадающих под санкции, будет опубликован на следующей неделе.

Поводом для возможного введения санкций против белорусского руководства стали протесты, начавшиеся в Белоруссии после подведения итогов президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК республики, Лукашенко победил с результатом в 80% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Латвия, Литва и Эстония запретили президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на территории их стран. В ответ белорусский лидер пригрозил государствам введением ответных ограничительных мер.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео
23:50
Не отвечает на звонки: советская актриса Тамара Семина живет затворницей

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок