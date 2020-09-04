Подозреваемый в убийстве жены и пятилетнего ребенка сбежал из отдела полиции
25-летний житель Вологодской области написал явку с повинной, а затем выпрыгнул в окно второго этажа и скрылся.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; СКР
В Вологодской области из отдела полиции сбежал 25-летний житель Кичменгско-Городецкого района, подозреваемый в убийстве жены и ребенка. Мужчина накануне написал явку с повинной, но потом прямо в наручниках выпрыгнул в окно второго этажа и скрылся.
Как сообщает СУ СК России по Вологодской области, тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери были найдены в доме в деревне Ушаково при тушении пожара. Следователи обнаружили на трупах признаки насильственной смерти — колото-резаные раны головы и тела. Кроме того, судмедэксперты установили, что погибшая была беременна.
По версии следствия, в ночь на 3 сентября между супругами, которые, к слову, поженились менее месяца назад, возникла ссора, в ходе которой мужчина набросился с ножом на жену, а потом и на ее маленькую дочь, которая пыталась защитить маму. Чтобы скрыть следы преступления, он поджог дом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о зверском убийстве воспитательницы в детском саду. Женщина была зарезана прямо на глазах у воспитанников младшей группы.
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