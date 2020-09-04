Почему Кейт Бланшетт просит называть себя актером, а не актрисой
Австралийская артистка положительно отнеслась к гендерно-нейтральному названию наград за лучшие роли на Берлинском кинофестивале.
Фото: www.globallookpress / Rocco Spaziani
Актриса Кейт Бланшетт заявила в Венеции, что предпочла бы, чтобы ее назвали актером, а не актрисой. Таким образом, глава жюри Венецианского кинофестиваля выразила поддержку Берлинскому кинофестивалю, пишет издание The Guardian.
Руководство немецкой кинопремии решило с будущего года отменить гендерное разделение в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Вместо этого с 2021 года артистов обоих полов будут награждать за «Лучшую роль» и «Лучшую роль второго плана». Число победителей из-за этого сократится, но такова цена за поддержку равенства полов.
«Я всегда обращалась сама к себе, как к „актеру“», — пояснила она.
В молодости Бланшетт часто сталкивалась с пренебрежительным отношением мужчин к актрисам, и поэтому ей не нравилось это слово. В качестве примера дискриминации женщин она привела слово «маэстро», у которого в итальянском языке нет женского рода.
Австралийка также рассказала, что дети не одобрили ее поездку в Европу на фоне пандемии, а муж решил поддержать. Она замужем за сценаристом Эндрю Алтоном с конца 1997 года. У пары трое сыновей и приемная дочь.
Ранее 5-tv.ru писал, что актриса-феминистка Меган Маркл может снова вернуться на экраны.
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