Американские подлодки приближаются к границам России

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Василий Заика
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Атомные субмарины Соединенных Штатов будут дислоцироваться на военной базе у берегов Норвегии.

Американские подлодки приближаются к границам России

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

Американские подводные лодки приближаются к российским границам. Как сообщает ФАН, в настоящее время идет расширение военной базы неподалеку от норвежского Тромсё. Благодаря доработке объекта атомные субмарины Соединенных Штатов будут намного чаще появляться в указанном районе.

Отмечается, что подлодки потенциального противника ранее действовали более скрытно и достаточно осторожно. В последнее время ситуация меняется в противоположную сторону. На протяжении года субмарины дважды производили всплытие в Норвежском море, «сигнализируя» Москве о своем присутствии. По некоторым данным, Вашингтон при помощи флота и авиации демонстрирует наращивание сил в Арктике.

По последней информации, норвежские власти в ближайшее время намерены согласовать с Белым домом регламент пребывания подводных лодок США на своей территории. Руководство страны позволяет себе довольно много высказываний агрессивного содержания в адрес России. В свою очередь, норвежские военные совершают попытки «прощупать» оборонительные мощности РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах появления российской подлодки у берегов Аляски.

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