Звезды шоу «Орел и Решка» и «Орел и Решка. Шопинг» Алина Астровская и Антон Лаврентьев примерили на себя сразу три свадебных образа в рамках подготовки к собственной будущей церемонии бракосочетания, пишет «7 Дней».

«Она сказала: „Да“!» — рассказал Лаврентьев.

В рамках свадебных фотосессий он вместе с Алиной даже поднимались на крышу одного их павильонов ВДНХ в Москве.

У себя в микроблогах в Instagram пара показала видео со съемок. Результатом их работы стало сразу три обложки для свадебного журнала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Лаврентьев (@antonlavrentiev) 3 Сен 2020 в 12:51 PDT

Алина Астровская в 2018 году стала ведущей трэвел-шоу «Орел и Решка» вместе с Колей Сергой. Она снималась в трех сезонах популярной передачи. Антон Лаврентьев же вел «сестричку» этого шоу, программу «Орел и Решка. Шопинг» вместе с Марией Иваковой. Многие фанаты шоу приписывали им роман.

Однако в прошлом году все встало на свои места. На свадьбе ведущей Регины Тодоренко с музыкантом Владом Топаловым в Италии Лаврентьев впервые появился с Астровской в качестве пары. А Мария Ивакова пришла с актером Никитой Ефремовым.

На сегодняшний день Астровская и Лаврентьев вместе уже три года. Дату будущей свадьбы они пока не сообщали.

Ранее 5-tv.ru писал о прошлых отношениях ведущей Марии Иваковой с абьюзером.