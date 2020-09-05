Адвокат Ефремова о приговоре для актера: Он готов к большому сроку

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Ефремов заранее знал, что приговор по делу о смертельном ДТП с его участием, будет суровым, поэтому 11 лет колонии, запрошенные прокурором, не стали для него неожиданностью. Он, по словам адвоката, был уверен, что его судьба решена, пишет ТАСС.

«Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», - прокомментировал Пашаев.

Эльман Пашаев во время последнего заседания, где выслушивались прения сторон, просил вынести «любой» приговор, который бы только не ограничивал свободу его подзащитного. В случае решения о тюремном заключении Ефремова, его адвокат настаивал на отправлении актера в колонию-поселение, а не в исправительное учреждение.

Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября в Пресненском суде Москвы.