Лукашенко озвучил главную проблему Белоруссии

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Светлана Александрова
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На совещании в Минске белорусский лидер отметил важную роль договоренностей с Россией для экономики республики.

Фото, видео: www.globallookpress / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

Александр Лукашенко заявил, что без стабильной экономики невозможно рассчитывать на безопасность и спокойствие в Белоруссии. Главную проблему и задачу президент республики озвучил на совещании в Минске.

«Главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что в последнее время власти страны сделали многое для нормального функционирования экономики и отметил немаловажную роль в этом межправительственных консультаций и достигнутых договоренностей с Россией.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Минск отметил прогресс в вопросе о будущем Союзного государства и сообщил, что сейчас стороны обсуждают дальнейшее снятие барьеров в торговой отрасли. В переговорах приняли участие практически все ключевые министры РФ.

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