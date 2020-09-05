Тихановская позвала белорусов на марш под мушкетерским девизом — видео

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Светлана Александрова
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Очередная акция протеста в Минске запланирована на воскресенье.

Фото, видео: Depositphotos / migfoto; Telegram @pulpervoi

Находящаяся сейчас в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала протестующих выйти на марш единства 6 сентября под мушкетерским девизом: «Один за всех, и все за одного». Ролик опубликовал Telegram-канал «Пул первой».

«Вы знаете, в нашей семье всегда было так, что один за всех, и все за одного. И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на марше единства, который состоится завтра в 14:00. Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе, мы сила», — говорит на видео Тихановская.

Акции протеста не прекращаются в Белоруссии с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Светлана Тихановская утверждает, что получила большинство голосов избирателей. Центризбирком страны объявил, что с 80% победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в субботу в центре Минска прошли студенческая акция протестов и женский марш. В последнем приняла участие дочь Михаила Ефремова, которого судят сейчас за смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Анна-Мария появилась в центре Минска в составе колонны ЛГБТ с «радужным» флагом на плечах.

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