Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в Одесской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Ликвидированы корабли, которые осуществляли доставку военных грузов и горючего.

Какие цели уничтожила армия России

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами… Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, обеспечивающие разгрузку и хранение грузов, предназначенных для ВСУ», — гласит публикация.

Ликвидированы корабли, которые осуществляли доставку военных грузов и горючего.

Также армия России поразила элементы ВПК и логистики Украины, которые использовались в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары пришлись по DATA-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как САУ «Гиацинт» уничтожают ВСУ. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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