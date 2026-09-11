«Неприемлемо»: протестующие пришли к посольству Германии в Москве

У здания посольства Германии в Москве прошла акция протеста

Около сотни активистов собрались сегодня у посольства Германии в Москве, чтобы выразить несогласие с закрытием Русского дома в Берлине. Участники акции обратились к немецким властям и призвали не превращать культуру в инструмент политического давления.

— Я считаю, что это неприемлемо. Полностью неприемлемо. Ни как политическое воздействие, вообще ни в любом другом формате. Потому что российская культура, наша русская культура, является непосредственно просто незаменимой частью мировой культуры.

Напомним, власти Германии бездоказательно обвинили Москву в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объявили о закрытии «Русского дома» в Берлине. В Москве в ответ приняли решение закрыть отделения Института Гете в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Дипломатическое представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а его сотрудники — покинуть территорию РФ к этой дате. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Кроме того, российская сторона потребовала прекратить работу культурных центров имени Гете в России, а находящимся в командировке сотрудникам этих организаций предписано выехать до 13 сентября. В МИД пояснили, что данные меры стали ответом на закрытие властями Германии генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Российское ведомство возложило ответственность за эскалацию двусторонних отношений на правительство ФРГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.