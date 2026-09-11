Ушаков назвал условие для встречи Путина и Трампа в Китае

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Для возможных переговоров важен не только визит российского и американского президентов.

Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС в Китае — видео

Фото: www.globallookpress.com/The Kremlin Moscow

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Ушаков: встреча Путина и Трампа в Китае возможна

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае возможна при участии всех трех лидеров. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

По словам Ушакова, для проведения переговоров необходимо, чтобы в Китае присутствовали лидеры России, США и принимающей стороны. Он отметил, что участие председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятии гарантировано, а Путин ранее подтвердил намерение приехать на саммит.

«Для этого нужно, чтобы все три лидера были в Китае. То, что один лидер будет, — это миллион процентов. Это китайский лидер. Что касается Путина, он тоже пообещал быть там. Насколько я знаю, американские представители тоже планируют визит своего президента туда», — заявил Ушаков.

Саммит организации под председательством Китая пройдет 18–19 ноября 2026 года в Шэньчжэне под лозунгом «Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания».

В рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявлял, что Китай как принимающая сторона в 33-й неформальной встрече лидеров АТЭС готов придать новый импульс развитию и просветлению Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США. Американский лидер заявил, что председатель КНР посетит страну 24 сентября. По словам Трампа, предстоящая встреча станет возможностью обсудить ряд важных и продуктивных вопросов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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