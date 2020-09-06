«Папины гены!» — полуобнаженный сын Королевой станцевал под дебютный трек
В погоне за просмотрами Архип Глушко не стесняется прибегать к «горячим» методам.
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Фото, видео: Instagram @grek_grex; TikTok @arkhipglushko
Несмотря на юный возраст, сын певицы Наташи Королевой и бодибилдера Сергея «Тарзана» Глушко, как и родители, вовсю занимается творчеством. В начале 2020 года 18-летний Архип презентовал свой первый трек «Бутылка вина», а сегодня активно участвует в съемках клипа на композицию. К слову, образ для ролика юноша выбрал достаточно смелый.
Опираясь на опыт звездного отца, молодой человек решил, что не стоит ограничиваться скромными танцами. Ведь в погоне за просмотрами и «лайками», как говорится, все средства хороши. Перед камерой он, не стесняясь, позирует с оголенным торсом и активно жестикулирует. В конце — для пущего эффекта — одним движением руки «швыряет» напарницу в противоположный край съемочного павильона.
«Для меня лето было очень продуктивным! Я даже забывал про дни недели, также я смог реализовать много своих идей и планов. Наконец-таки у меня появилось много времени для творчества, и я приготовил для вас много сюрпризов!» — поделился впечатлениями от процесса Архип в Instagram.
Он также рассказал поклонникам, что помимо плотных занятий вокалом, опробовал несколько техник игры на музыкальных инструментах, а также постоянно практиковал японский язык.
«Проще говоря, за это лето я успел все!» — подытожил юноша.
Взбудораженные появлением Глушко-младшего на публике в столь дерзком образе фолловеры не переставали его нахваливать. Одни делали комплименты внешности, другие — сравнивали Архипа с Тарзаном, отмечая, что оба удивительно похожи и по характеру, и по творческим способностям.
«Вот это точно папины гены! Как говорится: яблочко от яблоньки…»
«Ты молодец! Жду не дождусь выхода клипа!»
«Удачи, Архип! Ты просто супер!»
«Мне кажется, это Тарзан в молодости! Мега-секси!» — писали восхищенные фанаты Глушко.
Ранее 5-tv.ru показал, как «любитель кайфа» Архип Глушко купается в ванной прямо в одежде.
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