Несмотря на юный возраст, сын певицы Наташи Королевой и бодибилдера Сергея «Тарзана» Глушко, как и родители, вовсю занимается творчеством. В начале 2020 года 18-летний Архип презентовал свой первый трек «Бутылка вина», а сегодня активно участвует в съемках клипа на композицию. К слову, образ для ролика юноша выбрал достаточно смелый.

Опираясь на опыт звездного отца, молодой человек решил, что не стоит ограничиваться скромными танцами. Ведь в погоне за просмотрами и «лайками», как говорится, все средства хороши. Перед камерой он, не стесняясь, позирует с оголенным торсом и активно жестикулирует. В конце — для пущего эффекта — одним движением руки «швыряет» напарницу в противоположный край съемочного павильона.

«Для меня лето было очень продуктивным! Я даже забывал про дни недели, также я смог реализовать много своих идей и планов. Наконец-таки у меня появилось много времени для творчества, и я приготовил для вас много сюрпризов!» — поделился впечатлениями от процесса Архип в Instagram.

Он также рассказал поклонникам, что помимо плотных занятий вокалом, опробовал несколько техник игры на музыкальных инструментах, а также постоянно практиковал японский язык.

«Проще говоря, за это лето я успел все!» — подытожил юноша.

Instagram @grek_grex

Взбудораженные появлением Глушко-младшего на публике в столь дерзком образе фолловеры не переставали его нахваливать. Одни делали комплименты внешности, другие — сравнивали Архипа с Тарзаном, отмечая, что оба удивительно похожи и по характеру, и по творческим способностям.

«Вот это точно папины гены! Как говорится: яблочко от яблоньки…»

«Ты молодец! Жду не дождусь выхода клипа!»

«Удачи, Архип! Ты просто супер!»

«Мне кажется, это Тарзан в молодости! Мега-секси!» — писали восхищенные фанаты Глушко.

Ранее 5-tv.ru показал, как «любитель кайфа» Архип Глушко купается в ванной прямо в одежде.