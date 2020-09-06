Наргиз выступила с резкой критикой в адрес Ефремова

Певица Наргиз призналась, что актера Михаила Ефремова ей было очень жалко. Но только до начала судебного процесса. Об этом артистка рассказала телеканалу НТВ.

«Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…» — поделилась певица.

Артистка считает, что известного актера нужно посадить в тюрьму, поскольку из-за него погиб человек.

«А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают», — заявила исполнительница.

Кроме того, Наргиз отметила, что хотела бы прекратить следить за новостями по резонансному делу, но все равно так или иначе продолжает интересоваться развитием событий.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня в Москве. Артист, находясь за рулем в пьяном виде, пересек двойную сплошную линию и врезался на встречной полосе с курьерским фургоном. От полученных травм в результате столкновения второй участник аварии скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал возможный срок заключения актера.