Наргиз выступила с резкой критикой в адрес Ефремова
Известного артиста обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем за собой смерть другого участника движения.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Певица Наргиз призналась, что актера Михаила Ефремова ей было очень жалко. Но только до начала судебного процесса. Об этом артистка рассказала телеканалу НТВ.
«Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…» — поделилась певица.
Артистка считает, что известного актера нужно посадить в тюрьму, поскольку из-за него погиб человек.
«А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают», — заявила исполнительница.
Кроме того, Наргиз отметила, что хотела бы прекратить следить за новостями по резонансному делу, но все равно так или иначе продолжает интересоваться развитием событий.
Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня в Москве. Артист, находясь за рулем в пьяном виде, пересек двойную сплошную линию и врезался на встречной полосе с курьерским фургоном. От полученных травм в результате столкновения второй участник аварии скончался.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал возможный срок заключения актера.
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