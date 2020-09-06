Наргиз выступила с резкой критикой в адрес Ефремова

|
Софья Зуева
1 883

Известного артиста обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем за собой смерть другого участника движения.

Наргиз выступила с резкой критикой в адрес Ефремова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Певица Наргиз призналась, что актера Михаила Ефремова ей было очень жалко. Но только до начала судебного процесса. Об этом артистка рассказала телеканалу НТВ.

«Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…» — поделилась певица.

Артистка считает, что известного актера нужно посадить в тюрьму, поскольку из-за него погиб человек.

«А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают», — заявила исполнительница.

Кроме того, Наргиз отметила, что хотела бы прекратить следить за новостями по резонансному делу, но все равно так или иначе продолжает интересоваться развитием событий.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня в Москве. Артист, находясь за рулем в пьяном виде, пересек двойную сплошную линию и врезался на встречной полосе с курьерским фургоном. От полученных травм в результате столкновения второй участник аварии скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал возможный срок заключения актера.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
7 сент
Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?
6 сент
Ефремов озвучил, какой приговор ожидает от суда
6 сент
«Будет хорошо!» — Михаил Ефремов хочет дать концерт в своей колонии
5 сент
Судьба решена: адвокат Ефремова назвал возможный срок приговора актеру
5 сент
Адвокат Ефремова о приговоре для актера: Он готов к большому сроку
5 сент
Отсидевший за ДТП предсказал судьбу Ефремова в колонии
4 сент
«Противно смотреть»: Телезрители требуют убрать Дану Борисову из передач о Ефремове
4 сент
Заступившегося за Ефремова Джигурду прогнали со съемок программы «Пусть говорят»
4 сент
«Нарушил — отвечай!» — Лоза раскритиковал поведение Ефремова в суде
4 сент
Сделка со следствием или раскаяние: почему Ефремов признал свою вину

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Марс станет ретроградным: что сулят планеты на неделе с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:31
«Очень не хватает»: Нурмагомедов рассказал об ощущениях после смерти отца
1:23
Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?
1:03
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
0:56
Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором
0:52
После прерванного из-за эвакуации выступления Петросян рассказал о последнем вечере в Сочи
0:19
Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Сейчас читают

«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила смешную фотосессию на фоне стога сена
Наказание за шум и опоздание к врачу: какие новые законы ввели в сентябре?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок