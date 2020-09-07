Группа туристов из 11 человек, в том числе восемь детей, пропала в Сочи

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 6 сентября в Адлерском районе.

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, МЧС России

Группа туристов, в составе которой восемь детей от девяти до 16 лет и трое взрослых, пропала в Сочи. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел утром 6 сентября в Адлерском районе.

Отмечается, что отдыхающие ушли через горнолесной массив к озеру на южном склоне Роза Хутор и не вернулись. Были организованы поисковые работы и развернут оперативный штаб. На место выдвинулись спасатели на квадроциклах и лошадях для обследования труднодоступных районов. Утром 7 сентября в поисковой операции задействовали вертолет Ми-8.

На месте происшествия работают 64 человека и 12 единиц техники. На момент публикации материала поиски результатов не принесли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что альпинистка из Петербурга пострадала при схождении каменной лавины на Камчатке.

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