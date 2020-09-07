Пропавшие в горах Сочи дети прибыли на отдых из Твери

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О них нет информации уже более суток. В МЧС туристы зарегистрированы не были.

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

Крупная спасательная идет в эти минуты в Сочи. Больше 50-ти человек — сотрудники МЧС и волонтеры — ищут группу туристов.

Одиннадцать человек, среди которых восемь детей в возрасте от девяти до 16-ти лет, ушли на прогулку в горы. И уже сутки от них нет никаких известий. В МЧС группа не была зарегистрирована.

Спасатели уже обследовали все известные туристические маршруты, но никого не обнаружили. В труднодоступные участки склонов гор отправили конный патруль. К поисковым работам планируют привлечь вертолет.

Как сообщает сайт KP.RU, группа прибыла из Твери под руководством 36-летнего тренера Сергея Удалова. В школе является старшим тренером по лыжным гонкам МБУ СШОР «Тверь».

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