Владеющим жильем в РФ иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

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Василий Заика
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Вступили в силу изменения в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Владеющим жильем в РФ иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Владеющим жильем в России иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов. Вступил в силу федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Согласно документу, который в июне был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, отныне не имеющее российского гражданства лицо, являющееся собственником жилого помещения, может предоставить площадь для фактического проживания другому иностранцу.

Кроме прочего, отменяется обязанность постановки на учет по месту пребывания на срок не более 30 дней с момента прибытия в страну лица без гражданства. Данная мера распространяется на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников и членов их семей, проживающих за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что получить гражданство РФ стало проще.

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