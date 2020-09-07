Москвичка пожаловалась, что бывший супруг мучает детей и угрожает их чипировать

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Василий Заика
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Жительница российской столицы Анна Олейникова рассказала о непростых взаимоотношениях с экс-благоверным.

Москвичка пожаловалась, что бывший супруг мучает детей и угрожает их чипировать

Москвичка Анна Олейникова в своем аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками историей непростых взаимоотношений с бывшим мужем. Жительница столицы утверждает, что мужчина мучает совместных детей и угрожает их чипировать. По словам женщины, на протяжении двух лет после развода она, ее родители и близкие люди живут «как на пороховой бочке».

instagram @anna_oleynikova

«Мой бывший муж мне угрожает, преследует и издевается над детьми. В браке он меня бил, да и после неоднократно. Сейчас следит за каждым моим словом, передвижением, угрожает облить кислотой, отрубить руки «как в новостях», — написала Анна Олейникова.

Москвичка сетует, что бывший муж после объявления режима самосохранения из-за угрозы распространения коронавируса попросил привезти к нему детей на неделю. В результате малыши пробыли у мужчины до 31 августа, а вернул он их со скандалом.

«Привез мне детей поздно вечером, на работу, устроив там скандал, доведя детей до истерики. За то время, когда дети находились у него, он насильно отрезал Еве волосы. Она говорит, что плакала, просила этого не делать, а он сказал: „Замолчи, я все равно отрежу“… Детей привез в грязных обносках, дочь сказала, что запретил надевать другую одежду», — жалуется Анна Олейникова.

Женщина отмечает, что дети очень боятся своего отца и постоянно интересуются, точно ли родитель не знает их адрес. Помимо прочего, Анна Олейникова обвинила бывшего мужа в рассылке видеороликов порнографического толка в родительские чаты.

«Я устала и не могу так больше жить… Но, что делать и куда идти, не понимаю…», — отметила Анна Олейникова.

Москвичка заявляет, что правоохранительные органы «разводят руками», а в «опеке» подобные заявления рассматривают «один-три месяца».

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