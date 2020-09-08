Как Волочкова провела «предсвадебное» путешествие и правда ли, что балерина вновь готовится стать женой?

Анастасия Волочкова отправилась в предсвадебное путешествие! Почему балерина работает в отпуске? Кто рассекретил личность возлюбленного примы? И какие подробности личной жизни Волочковой рассказал ее бывший мужчина? Ответы на эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова не перестает удивлять своих поклонников. Недавно прима намекнула, что готовится снова выйти замуж. Балерина и ее тайный возлюбленный отправились в отпуск до свадьбы.

«Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски», — написала в соцсетях Анастасия Волочкова.

Анастасия и ее избранник остановились в роскошном отеле на Турецком побережье. Люкс для молодоженов, ВИП-обслуживание, личная пляжная территория. Одна ночь стоит около 45 тысяч рублей, а это более 600 тысяч за двухнедельный отдых. Но кто оплачивал этот предсвадебный отпуск? Ведь еще недавно она выставила на продажу свою купель, чтобы погасить судебные долги.

«На вырученные деньги, мне ж надо как-то штрафы платить, это безумие какое-то по 40 тысяч, это же надо», — говорит Анастасия Волочкова.

На кадрах, которыми делится Анастасия, можно заметить сигареты, мужскую одежду, две зубные щетки в номере отеля. Все говорит о том, что балерина действительно отдыхает в компании мужчины. Однако подписчики считают, что Волочкова лишь создает видимость совместного отдыха.

«Отдыхаю я здесь, конечно, не одна, а с любимым человеком, в гармонии радости, я это заслужила», — ответила Анастасия Волочкова.

Балерина не торопится показывать своего возлюбленного публике. Как оказалось, на это у нее есть веские причины.

«У нее все хорошо с личной жизнью, просто она боится, что в очередной раз все будут думать, что это пиар. Поэтому она хочет оставить для себя, какую-то маленькую часть жизни», — считает светский обозреватель Феликс Гроздановв.

Артистка не только наслаждается тишиной и покоем на курорте, но и успевает зарабатывать деньги. Балерина ежедневно устраивает мастер-классы для туристов и даже проводит индивидуальные занятия. Кроме того, Волочкова практически в каждой своей публикации рекламирует отель. К тому же, прямо во время отпуска со счетов Волочковой сняли 205 тысяч рублей. В театре Анастасия больше не служит, пенсию ей не платят, а на карантине работы и вовсе не было. Так за чей счет отдыхает балерина и кто будет оплачивать роскошное торжество, о котором она так мечтает?

«Главное, что Настя может. Она ж не бедная, она мужчин любит и страстных и щедрых», — говорит светский обозреватель Феликс Гроздановв.

Еще в январе она заявила, что будет две церемонии — на Мальдивах и в ее родном Санкт-Петербурге. Волочкова даже хочет превзойти свою первую свадьбу с Игорем Вдовиным. По слухам, мероприятие тогда обошлось в 1,5 млн евро.

«Самую лучшую, мою свадьбу все равно никто не превзошел. Никто. Я не говорю про масштаб, я говорю про изыск. Если у меня будет свадьба скоро, но может быть не скоро, но будет, то ждите семь свадебных платьев», — рассказала балерина.

Пока Анастасия наслаждается отдыхом с любимым мужчиной, ее бывший ухажер, Владислав Фоменко, рассказал о пристрастии балерины не только к роскошным мероприятиям, но и к дорогому алкоголю:

«Я даже не скажу, что любила. Очень любила. Порой даже я агрессировалл на данные ее выходки. Очень — это каждый день и на протяжении всего дня. Где я, допустим, просыпаюсь ее нет, уже нет. Я спускаюсь вниз в отеле, в ресторан, а она уже часам к 10-11 „в норме“. К концу дня где-то уже просто прям пришлось отводить спать».

Слова Владислава подтверждают видео с отпуска Анастасии, которое выложили в сеть отдыхающие отеля. Приму засняли возле барной стойки. Звезда ухватилась за нее, выполняя балетные упражнения. Отдыхающие, которые узнали балерину, так же поделились фотографиями Анастасии с предполагаемым возлюбленным. По их словам, он все время был рядом.

Анастасия Волочкова всегда умела интриговать публику. Однако история со свадьбой и тайным мужчиной длится уже больше двух лет. А может скоро балерина придумает новый повод, чтобы подогреть интерес к своей персоне.