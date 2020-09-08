Путин обсудил с королем Саудовской Аравии подготовку к саммиту G20

Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом. Главными темами стали подготовка к ноябрьскому саммиту G20 и совместные усилия по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, лидеры обсудили сделку ОПЕК+, позволившую стабилизировать обстановку на мировых рынках. Также главы государств коснулись различных аспектов двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на расширение связей в торговле и инвестициях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российскую вакцину от COVID-19 будут тестировать в Саудовской Аравии.