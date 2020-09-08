Выдающиеся ученые возвращаются в Россию в рамках нацпроекта СПбПУ

Национальный проект «Наука» способствует возвращению на родину выдающихся ученых — выпускников российских вузов. Об этом рассказали в знаменитом Петербургском политехническом университете, подарившем мировой науке множество открытий.

Теперь их делать еще проще: в рамках нацпроекта один из старейших вузов России получил новые лаборатории и учебные классы.

«Даже не десятки, а сотни специалистов возвращаются в альма-матер, сюда в Политехнический университет. Это суперинтересная работа. И вторая причина — это наличие оборудования, на котором они могут воплотить свои научные идеи», — отметил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Один из таких возвращенцев — ученый с мировым именем Илья Безпрозванный. Два десятка лет он работал в США, а сейчас руководит университетской лабораторией молекулярной нейродегенерации.