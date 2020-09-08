Выдающиеся ученые возвращаются в Россию в рамках нацпроекта СПбПУ

Эфирная новость 65

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого оценил успехи проекта «Наука».

Фото, видео: PA Wire/PA Images, 5-tv.ru

Национальный проект «Наука» способствует возвращению на родину выдающихся ученых — выпускников российских вузов. Об этом рассказали в знаменитом Петербургском политехническом университете, подарившем мировой науке множество открытий.

Теперь их делать еще проще: в рамках нацпроекта один из старейших вузов России получил новые лаборатории и учебные классы.

«Даже не десятки, а сотни специалистов возвращаются в альма-матер, сюда в Политехнический университет. Это суперинтересная работа. И вторая причина — это наличие оборудования, на котором они могут воплотить свои научные идеи», — отметил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Один из таких возвращенцев — ученый с мировым именем Илья Безпрозванный. Два десятка лет он работал в США, а сейчас руководит университетской лабораторией молекулярной нейродегенерации.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным
13:02
Видео: последствия аварии в КБР, где пострадали 12 человек, в том числе ребенок
12:53
Михаил Ефремов взят под стражу в зале суда
12:53
Восемь лет колонии. Занавес: Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову
12:41
«Прогнозов никаких» — Кудрявцева о состоянии матери после инсульта
12:35
Пэрис Хилтон рассказала, что в 17 лет над ней издевались в школе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок