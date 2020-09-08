Выдающиеся ученые возвращаются в Россию в рамках нацпроекта СПбПУ
Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого оценил успехи проекта «Наука».
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: PA Wire/PA Images, 5-tv.ru
Национальный проект «Наука» способствует возвращению на родину выдающихся ученых — выпускников российских вузов. Об этом рассказали в знаменитом Петербургском политехническом университете, подарившем мировой науке множество открытий.
Теперь их делать еще проще: в рамках нацпроекта один из старейших вузов России получил новые лаборатории и учебные классы.
«Даже не десятки, а сотни специалистов возвращаются в альма-матер, сюда в Политехнический университет. Это суперинтересная работа. И вторая причина — это наличие оборудования, на котором они могут воплотить свои научные идеи», — отметил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Один из таких возвращенцев — ученый с мировым именем Илья Безпрозванный. Два десятка лет он работал в США, а сейчас руководит университетской лабораторией молекулярной нейродегенерации.
Читайте также
68%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?