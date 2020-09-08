После эвакуации со сцены на «Юморине» Петросян рассказал о сорванном бенефисе
Меньше чем через неделю народному артисту России исполнится 75 лет, но подготовку к юбилейному концерту пришлось отложить.
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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny
Народному артисту России Евгению Петросяну 16 сентября исполнится 75 лет. На своей станице в Instagram, юморист, которому на днях пришлось срочно эвакуироваться со сцены прямо во время выступления на фестивале «Юморина» в Сочи, рассказал про сорванный юбилейный бенефис.
«У меня в жизни было много юбилеев и бенефисов, где я старался представить зрителю не просто новые номера, а принципиально новые. И мне это удавалось», — поделился артист.
Однако, сетует Петросян, его нынешний приближающийся юбилей сорвала пандемия коронавируса, подготовка к концерту еще только начинается.
«Надеюсь, вторая волна нам его не сорвет», — написал юморист.
А пока он пообещал в честь своего 75-летия порадовать поклонников 10-дневным онлайн «фестивалем» фрагментов юбилейных капустников разных лет.
«Какое там утомим! Доброго, высокопробного юмора в наши дни так не хватает, а у вас это получается виртуозно!»
«Ждем юбилей, назло всем пандемиям!»
«Посмотрим с большим удовольствием».
«С наступающим!» — пишут в комментариях постоянные зрители Петросяна.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 5 сентября на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи произошел совсем не смешной инцидент. Выступления Евгения Петросяна прозвучало объявление о срочной эвакуации зрителей и артистов. Из-за анонимного звонка всем пришлось покинуть зал.
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