«Мог сыграть эпоху»: режиссер «Екатерины» о том, как выбрал Колтакова на роль графа Панина

Режиссер исторического сериала «Екатерина» Дмитрий Иосифов, в котором актер Сергей Колтаков сыграл одну из своих последних ролей, вспомнил об их совместной работе.

Комментируя смерть Колтакова в беседе с 5-tv.ru, Иосифов с прискорбием признался, что мир потерял одного из самых великих актеров. По его словам, Сергей был поистине уникальным как в своей профессии, так и по человеческим качествам.

«Это редкий случай, когда кроме того, что он большой артист, он еще и человек незаурядный, личность большого масштаба. Он — поэт, мыслитель, философ, прозаик, сценарист и, конечно, удивительный собеседник и друг, во многом мой учитель», — сказал режиссер.

Когда возникла идея снимать сериал про историю России, у Дмитрия не было сомнений, кого взять на одну из главных ролей. При этом, его сильно удивил тот факт, что руководство канала настояло на пробах Колтакова. Разве эти люди не осознавали, с кем имеют дело?

«Он из тех редких великих артистов, которые кроме того, что умеют сыграть сам персонаж, обладают еще одним уникальным качеством — могут сыграть эпоху. Это могут единицы во всем мире. <…> Я сказал: „А зачем вам пробы? Это просто бессмысленно“. Сказали: „Нет. Мы хотели бы посмотреть“», — вспоминал собеседник 5-tv.ru.

В тот момент Дмитрию пришлось пойти на хитрость. Чтобы не просить выдающегося актера прийти на пробы, он организовал спонтанную встречу, где Сергей Михайлович в качестве разминки зачел кусок монолога из сцены беседы с мальчиком — нелюбимым сыном Екатерины. Эпичную картину режиссер записал на камеру, а после показал руководству канала, которое, естественно, приняло положительное решение.

«Там был такой монолог, что просто прошибал слезу. Без подготовки, без костюма, без ничего!» — поделился Иосифов.

Кадр из сериала Екатерина. Взлет

По его словам, работать с Колтаковым было удивительно просто: актер понимал режиссера с полуслова. Дмитрий называет своего коллегу человеком-дивертисментом, способным каждый раз по-разному проживать одну и ту же ситуацию, не выбиваясь за рамки своего персонажа, и заставлявшим всех вокруг «жить в кадре».

«Он в кадре жил, и каждый раз по-разному. Он варьировал смыслами. Это то, что называется большой артист, потому что он играет не текст, а то, что между текстом. То, что можно сыграть и сработать только мировоззрением, судьбой и какими-то такими вещами, которые не даются только профессией, которые имеют очень большой запас человеческой прочности, вместилища душевного», — считает создатель «Екатерины».

Дмитрий Иосифов признался, что порой называл Сергея «скрипкой Страдивари». А все потому, что тот буквально мог сыграть любую «мелодию» и каждый раз вызывать у публики новые и не менее мощные эмоции.

«Я только безумно радуюсь, что (в этом благодарное свойство актерской профессии в кино) человек остается на экране. Для любого нового жителя он остается навсегда живым. Он всегда метущийся, это все видно. И он всегда способен заставлять улыбаться и плакать вместе с ним», — подытожил режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему родные и близкие люди не хотят называть причину смерти актера Сергея Колтакова.