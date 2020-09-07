Почему в окружении Сергея Колтакова не хотят называть причину его смерти?

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Молодцова Анна
Эксклюзив 1 199

Известный актер ушел из жизни 7 сентября в возрасте 64 лет.

Фото, видео: Кадр из сериала "Екатерина. Взлет"

Сегодня, 7 сентября, страну облетела печальная новость: на 65-м году жизни скончался популярный советский и российский актер Сергей Колтаков. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Утоли моя печали», «Зеркало для героя», «Мама, не горюй» и в историческом сериале «Екатерина».

Друзья и коллеги актера до сих пор не могут поверить в его уход. Так, режиссер Григорий Константинопольский, у которого Колтаков снимался незадолго до смерти, заявил, что с актером всегда было интересно и работать, и общаться.

«Очень любил Сережу, восхищался им. Всегда было интересно с ним и работать, и просто разговаривать. Вот его теперь нет — нет еще одного человека в жизни, который как-то поддерживал веру в эту самую жизнь», — с печалью в голосе произнес режиссер в беседе с 5-tv.ru.

Вместе с тем до сих пор неизвестно, что стало причиной смерти актера. Об этом не хотят говорить ни Константинопольский, ни агент Колтакова Ольга. В интервью ТАСС режиссер заявил лишь, что артист скончался в результате «тяжелой болезни». А агент актера уточнила, что сам Колтаков не хотел распространяться о своем недуге.

«Человек не хотел, чтобы была известна причина, поэтому причина неизвестна», — сказала она 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, чем запомнится Сергей Колтаков.

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