Почему в окружении Сергея Колтакова не хотят называть причину его смерти?
Известный актер ушел из жизни 7 сентября в возрасте 64 лет.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Екатерина. Взлет"
Сегодня, 7 сентября, страну облетела печальная новость: на 65-м году жизни скончался популярный советский и российский актер Сергей Колтаков. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Утоли моя печали», «Зеркало для героя», «Мама, не горюй» и в историческом сериале «Екатерина».
Друзья и коллеги актера до сих пор не могут поверить в его уход. Так, режиссер Григорий Константинопольский, у которого Колтаков снимался незадолго до смерти, заявил, что с актером всегда было интересно и работать, и общаться.
«Очень любил Сережу, восхищался им. Всегда было интересно с ним и работать, и просто разговаривать. Вот его теперь нет — нет еще одного человека в жизни, который как-то поддерживал веру в эту самую жизнь», — с печалью в голосе произнес режиссер в беседе с 5-tv.ru.
Вместе с тем до сих пор неизвестно, что стало причиной смерти актера. Об этом не хотят говорить ни Константинопольский, ни агент Колтакова Ольга. В интервью ТАСС режиссер заявил лишь, что артист скончался в результате «тяжелой болезни». А агент актера уточнила, что сам Колтаков не хотел распространяться о своем недуге.
«Человек не хотел, чтобы была известна причина, поэтому причина неизвестна», — сказала она 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru писал, чем запомнится Сергей Колтаков.
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