Прямая трансляция церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище в Петербурге

Трансляция завершена

Церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище началась в Петербурге. Мероприятие проходит у монумента Мать-Родина и приурочено ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

В церемонии принимают участие члены аппарата правительства Северной столицы, а также представители делегаций из Волгоградской и Ростовской областей.

В 10.30 по московскому времени на Аллее памяти некрополя состоится открытие мемориальных плит в память в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Подвиг жителей Ленинграда 8 сентября вспоминают по всей стране. 79 лет назад началась блокада города, которая длилась 900 дней и ночей. Историки до сей поры не могут назвать точное количество погибших. По некоторым данным, жертвами пали до полутора миллионов человек. Фашисты планировали стереть Ленинград с лица земли и полностью уничтожить его население.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук блокадницы нашел уникальный дневник бабушки.