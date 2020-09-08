«Он нами как прежде любим»: у дома Ефремова собралась группа поддержки

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Татьяна Меркер
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Поклонники в ожидании вынесения приговора читают стихи, посвященные актеру.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

После череды адвокатских баталий, доказательств, опровержений, совещаний Пресненский суд Москвы в самое ближайшее время вынесет решение по делу о смертельном ДТП с участием актера театра и кино Михаила Ефремова.

Поклонники знаменитости не верят в его вину, и свою позицию они пришли выразить к дому Ефремова. Толпа скандирует «Михаил не виноват», «Свободу Михаилу», громко хлопает и читает стихи.

«Ефремов он нами как прежде любим,

Мы ценим его, как и раньше,

Горою мы все за него постоим,

Чтоб был он актером и дальше…» — прочитала преданная фанатка актера, одетая в футболку с изображением Ефремова.

5-tv.ru

Собравшиеся растянули плакаты в поддержку артиста и вдохновенно заявляют журналистам о невиновности кумира, требуя снять с него все обвинения.

К дому знаменитости в знак поддержки кроме прочих прибыл музыкант Гарик Сукачев и даже шаман с бубном, вероятно, для проведения «антитюремного» магического обряда.

Самого Михаила толпа встретила прямо у двери в квартиру, откуда он вышел, чтобы отправиться в здание суда. Журналисты попытались расспросить его о самочувствии, ожиданиях от приговора, но Ефремов предпочел отмолчаться. Артист сел в машину под улюлюканье и крики собравшихся о своей любви и поддержке.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре столицы 8 июня. Актер в нетрезвом состоянии пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada, водитель которой скончался в больнице следующим утром. Вначале артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, в котором обещал, что не станет пытаться «отмазаться» и задействовать связи для смягчения своей участи. Позже от всех признательных показаний он отказался. Окончательно он взял на себя вину только на заседании в сентябре.

Меджу тем 8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП. Сейчас идет оглашение приговора.

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