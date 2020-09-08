«Дон Корлеоне»: Максима Виторгана с костылем приняли за мафиози

Деловой костюм и седина Максима Виторгана на новом фото в Instagram заметно преобразили его в глазах подписчиков. Актера запечатлели опирающимся на костыль возле роскошного черного Cadillac. Благодаря этим деталям актер стал похож на криминального авторитета.

«Костыль как средство передвижения. Cadillac как роскошь. Рубрика «С утра за хлебом», — пошутил Виторган.

По какой причине ему понадобился костыль, известный артист не уточнил. Поклонники отметили, что из-за этого предмета и оттенка волос автор поста на снимке выглядит заметно постаревшим. Многие сравнили его с персонажем Марио Пьюзо — главой итальянского мафиозного клана Корлеоне. Отдельным фолловерам Виторган напомнил доктора Хауса и Даниэля из серии фильмов «Такси».

Instagram @mvitorgan

«Под Хауса закосил»;

«Дон Корлеоне. Вам идет этот образ!»

«А сколько вам лет?»

«Похожи на главного героя фильма «Такси». «Я еще подумал, откуда русские номера на авто»;

«На фото смотришься элегантно, как с тростью», — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Виторган показал, как учит сына читать на отдыхе в Турции.