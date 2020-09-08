Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов в Нижнем Новгороде

Семь рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на территории академии МВД РФ в Нижнем Новгороде. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел у девятиэтажного здания строящегося общежития на Анкудиновском шоссе.

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Известно, что в результате ЧП никто не погиб. Семеро пострадавших с различными травмами были госпитализированы. В настоящий момент выясняются другие подробности и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — последствия обрушения потолка в трехэтажке во Владивостоке.