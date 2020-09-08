Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов в Нижнем Новгороде

|
Василий Заика
Эксклюзив 142

Инцидент произошел на территории академии МВД РФ на Анкудиновском шоссе.

Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов в Нижнем Новгороде

Фото: 5-tv.ru

Семь рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на территории академии МВД РФ в Нижнем Новгороде. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел у девятиэтажного здания строящегося общежития на Анкудиновском шоссе.

5-tv.ru

Известно, что в результате ЧП никто не погиб. Семеро пострадавших с различными травмами были госпитализированы. В настоящий момент выясняются другие подробности и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — последствия обрушения потолка в трехэтажке во Владивостоке.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.96
0.37 89.74
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
12:47
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
12:44
Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
12:41
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
12:33
Польша готова предложить ФРГ альтернативу «Северному потоку — 2»
12:32
В Кургане задержан подозреваемый в подготовке покушения на местного губернатора

Сейчас читают

ТОП-8 простых способов стать красивее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок