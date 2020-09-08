Ефремов останется в СИЗО, если решит обжаловать приговор — заявила прокурор
Ранее гособвинитель Диана Галиуллина просила для артиста 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс служба Таганского суда
Пресненский суд Москвы вынес приговор заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, обвиняемому в причастности к гибели человека в «пьяном» ДТП. Актер был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также Ефремову запретили управлять автомобилем сроком на три года.
После объявления решения суда, конвоиры надели на Михаила Ефремова наручники. Далее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна определить, в какой именно колонии будет отбывать наказание артист, об этом заявила прокурор Диана Галиуллина.
«Если будет апелляционное обжалование, он будет находиться в изоляторе», — объяснила Галиуллина.
Это «лазейка» дает возможность адвокату Эльману Пашаеву, известному своими выходками, оставить Ефремова в СИЗО, обжаловав приговор.
Сторона гособвинения заявила, что они примут решение об обжаловании приговора после детального пересмотра протокола заседания. В суде Диана Галиуллина требовала для Ефремова 11 лет колонии общего режима. А отсутствие раскаяния у Ефремова в совершенном не дает повода для смягчения наказания. Стоит отметить, что свидетелям защиты Михаила Ефремова грозит уголовное дело, если их показания окажутся ложными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у дома Ефремова собралась группа поклонников, в числе которой есть даже шаман.
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