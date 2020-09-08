«Синий цвет тебе к лицу»: Тарзана высмеяли за «обнаженку» с гитарой
Шоумен Сергей Глушко исполнил «осенний блюз» без слов и без трусов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Очередное раздевание Сергея «Тарзана» Глушко под музыку не впечатлило его подписчиков в Instagram. На этот раз стриптизер не довольствовался фонограммой, а взял музыкальную часть на себя. Шоумен обнял изгиб гитары синей и исполнил композицию, посвященную текущему времени года. Правда ноты и слова поклонники так и не услышали — их любимец ограничился одним снимком. Одежда выступающего, включая нижнее белье, тоже оказалась за кадром. Естество исполнитель прикрыл инструментом.
«Не будем грустить по ушедшему лету… Здравствуй, осень! Тебе звучит Осенний блюз», — написал Тарзан.
Вопрос, умеет ли Глушко играть на гитаре, заинтересовал его фанатов. На него супруг Наташи Королевой не ответил. Но для преданных поклонников этот нюанс не важен, ведь Тарзана любят за другие достоинства.
«Как же жаль, что на задней стенке гитары нет дырочки»;
«И обязательно голый! Зиму тоже встречайте обнаженным и с саксофоном!» — ответили фолловеры.
Большинство комментирующих оказалось менее очаровано увиденным.
«Синий цвет тебе к лицу, Сергей»;
«Больше заработать денег нечем, можно голяком попрыгать»;
«Я бы сказала, не мужчина нарасхват, а мужчина на любителя»;
«Я вижу у него только один талант — быть мужем Королевой. А так… Ну что же делать, если больше нечем блеснуть? Но годы идут, и скоро это тело будет никому не интересно», — отреагировали гости страницы.
Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженный сын Королевой станцевал под дебютный трек.
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