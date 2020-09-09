Шойгу поздравил воспитанников военных училищ с началом учебного года
Министр обороны РФ отметил, что сейчас военное образование крайне востребовано среди молодежи.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru
Министр обороны поздравил 70 тысяч воспитанников военных училищ и вузов с началом учебного года. По словам Сергея Шойгу, престиж военного образования повышается, абитуриенты ценят его, прежде всего, за качество.
«Сегодня военное образование очень востребовано у молодежи. Об этом свидетельствует высокий конкурс в военные вузы. На отдельные военные специальности он превысил среди юношей семь человек на место, среди девушек — двадцать один.
К нам идут за качественными знаниями и за правильным воспитанием», — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Как результат — успехи наших военных на мировой арене. Сборная России в шестой раз стала абсолютным чемпионом Международных Армейских игр, установив 27 рекордов из 37. На Форуме «Армия-2020» представители нашей оборонной промышленности заключили свыше 40 контрактов с зарубежными партнерами.
Успешное сотрудничество продолжено в рамках ОДКБ и СНГ, что позволяет привлечь к обсуждению проблем глобальной безопасности влиятельные государства Южной и Восточной Азии.
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?