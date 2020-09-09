Шойгу поздравил воспитанников военных училищ с началом учебного года

Министр обороны поздравил 70 тысяч воспитанников военных училищ и вузов с началом учебного года. По словам Сергея Шойгу, престиж военного образования повышается, абитуриенты ценят его, прежде всего, за качество.

«Сегодня военное образование очень востребовано у молодежи. Об этом свидетельствует высокий конкурс в военные вузы. На отдельные военные специальности он превысил среди юношей семь человек на место, среди девушек — двадцать один.

К нам идут за качественными знаниями и за правильным воспитанием», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Как результат — успехи наших военных на мировой арене. Сборная России в шестой раз стала абсолютным чемпионом Международных Армейских игр, установив 27 рекордов из 37. На Форуме «Армия-2020» представители нашей оборонной промышленности заключили свыше 40 контрактов с зарубежными партнерами.

Успешное сотрудничество продолжено в рамках ОДКБ и СНГ, что позволяет привлечь к обсуждению проблем глобальной безопасности влиятельные государства Южной и Восточной Азии.