Кипр и Россия подписали протокол об изменении налогового соглашения
С рабочим визитом в республику приехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Также на встречах был обсужден вопрос регулирование ситуации в Восточном Среднеземноморье.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru
Главы МИД РФ и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.
Утром провел переговоры с президентом островной республики. В центре внимания — урегулирование ситуации в Восточном Среднеземноморье.
Обстановка в регионе обострилась после того, как Анкара начала нефтегазовую разведку и направила исследовательские суда в сопровождении военных кораблей в экономические зоны, которые Кипр и Греция считают своими. Россия, как отметил министр, крайне обеспокоена происходящим.
«В России считают недопустимыми любые шаги чреватые дальнейшей эскалацией напряженности. Неоднократно призывали руководство государств региона к преодолению любых возникающих проблем и споров исключительно через диалог на основе международного права. И были бы готовы к восстановлению международного права, добрососедских отношений между этими странами. Разумеется, если нас об этом заинтересованные стороны попросят», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Во время переговоров также обсудили двустороннее партнерство. Подписан пакет соглашений. Президент Кипра вручил Лаврову высшую государственную награду островной республики, как сказано, за вклад в развитие исторических связей между Россией и Кипром. В этом году исполнилось 60 лет дипломатическим отношениям. Сегодня же российский министр встретится со спикером парламента и лидерами кипрских политических партий.
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