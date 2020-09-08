Выходных станет больше: Как россияне будут отдыхать в 2021 году?

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Минтруд предложил увеличить новогодние каникулы. Другие праздники также пройдут на длинных выходных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, 5-tv.ru

Минтруд предложил увеличить новогодние каникулы. В следующем году они продлятся целых 10 дней. Начнем отдыхать 1-го, а на работу — только 11 января.

Гендерные праздники тоже пройдут на длинных выходных. По три дня будем отмечать День защитника Отечества и Международный женский день.

В мае и июне россиян ждут еще три серии трехдневных выходных — на День труда, День Победы и День России. А на День народного единства отдыхать будем четыре дня подряд.

Сделать выходным также предлагают 31 декабря 2021 года. Праздничные сутки возьмут в долг у 3 января 2022 года — это и так воскресенье.

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