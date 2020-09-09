Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову
Известная телеведущая считает, что адвокат неверно выстроил линию защиты подсудимого.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Ксения Собчак выступила с резкой критикой в адрес Эльмана Пашаева, защищавшего артиста Михаила Ефремова в суде, сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на Telegram-канал известной актрисы и журналистки.
Собчак считает, что если бы подсудимый не менял показания и не слушался бы своего адвоката, суд был бы к нему благосклоннее.
«Было бы четыре-пять лет, и тихо бы через два-три года вышел бы по УДО, когда вся „пена“ бы успокоилась, с достоинством выдержав испытание и полностью раскаявшись», — считает телеведущая.
По ее мнению, редко кому по подобной статье приходится провести за решеткой более пяти лет.
«То есть вот такой жесткий приговор, восемь лет, это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять. В итоге Ефремов получил самое жесткое наказание и еще своими показаниями настроил против себя кучу людей. Уверена, что Миша по наивности кого-то послушал и поверил, что Пашаев поможет и надо его слушаться. И вот итог», — предположила журналистка.
Собчак считает, что Ефремов не мог смириться с тем, что ему придется сесть в тюрьму и хватался за любую возможность избежать этого.
«Вариант выйти через пару лет по УДО при сроке в пять лет был… А теперь его нет», — подытожила артистка.
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Артист 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП со смертельным исходом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как прошел первый вечер осужденного Михаила Ефремова в СИЗО.
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