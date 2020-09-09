Пообещал прочитать пьесу и плотно поужинал: Как прошел первый вечер Ефремова в СИЗО
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович рассказала о состоянии актера, приговоренного к восьми годам колонии.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, приговоренный судом к восьми годам колонии, вечером прибыл в московский следственный изолятора № 5. Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, первый вечер с сокамерниками звезда отечественного кино провел весьма душевно.
По приезде в СИЗО Ефремов сдал все необходимые анализы, в том числе на коронавирус.
«Кардиограмма у него хорошая, давление — нормальное. Чувствует он себя нормально. После этого с ним разговаривала психолог тоже некоторое время. И, собственно, после этого его довольно быстро отвели в камеру на карантин, где он будет находиться — в среднем около недели это происходит», — отметила Литвинович.
По ее словам, камера актера рассчитана на восемь мест. Пока в ней вместе со звездой находится двое: гражданин России и гражданин Белоруссии. В камере есть телевизор и чайник.
Несмотря на то, что Ефремов провел в СИЗО всего несколько часов, он успел найти общий язык с начальником изолятора и пообещал сокамерникам прочитать пьесу «Пар» Ивана Охлобыстина.
«В общем уже договорились, что Ефремов прочитает пьесу „Пар“ для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они нашли для него занятия, чтобы приносить какую-то пользу», — пояснила Литвинович.
Сюжет пьесы разворачивается в банях Древнего Рима. По словам Охлобыстина, она должна передать «ощущение неопределенности и грядущей катастрофы».
Что касается питания, то уже в первый вечер Ефремову удалось довольно плотно подкрепиться. Он поужинал жареной селедкой и картошкой. На условия пребывания в изоляторе не жаловался.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в центре Москвы, к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После оглашения приговора Михаилу Ефремову, актера увезли в пятый следственный изолятор на севере Москвы.
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