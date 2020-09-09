Какие перспективы открылись перед победителями конкурса «Лидеры России»?

Лучшие перспективы карьерного роста сейчас у 106 победителей конкурса «Лидеры России». Они получили по миллионному гранту, их наставниками на ближайший год станут руководители госкорпораций и федеральных ведомств, а в первый после суперфинала день их лично напутствовал президент.

Владимир Путин дал совет как сделать карьеру в России — «пахать» на благо страны. Кто готов? — увидел Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все 106 победителей получат по гранту в миллион рублей и право на стажировку в крупнейших компаниях и органах государственной власти. Важным бонусом для суперфиналистов конкурса стало общение с супернаставниками — топ-менеджерами и министрами. И некоторые участники уже получили престижные предложения и пополнили ряды руководителей нового поколения.