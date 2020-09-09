🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 9 сентября, убывающая Луна в Близнецах заставляет представителей всех знаков зодиака проанализировать свое прошлое и извлечь из него выводы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня, 9 сентября, Луна перешла в знак Близнецы. Это значит, что у представителей всех знаков зодиака будет наблюдаться желание переосмыслить ошибки прошлого и перестроить свои жизненные ориентиры.
♈ Овен
Овны, успех — это не путешествие за одну ночь. Пот, кровь и слезы иногда являются неотъемлемой частью этого процесса. Вместо того чтобы сопротивляться судьбе, будьте благодарны жизни за все происходящие события, даже, если вам иногда кажется, что они играют не в вашу пользу.
Космический совет: воспринимайте все трудности как дар судьбы.
♉ Телец
Тельцы, пересмотр своей жизни — важная тема для вас прямо сейчас. Не все получилось так, как вы хотели, и это нормально. Возможно, этот опыт помогал вам развиваться. Сейчас настало время для того, чтобы извлечь уроки из своего прошлого и двигаться дальше.
Космический совет: переосмыслите свою жизнь.
♊ Близнецы
Близнецы, никогда не сдавайтесь. Это последний этап войны. Как только вы преодолеете это препятствие, у вас будет более четкое представление о том, куда вам нужно двигаться дальше. Некоторым из вас может показаться, что на этом этапе вы берете на себя много ответственности. Однако скоро все трудности закончатся.
Космический совет: соберите волю в кулак.
♋ Рак
Раки, иногда, чтобы продвинуться вперед, нужно сделать шаг назад. Отпустите страх неудачи и отступите. Вам необходимо время, чтобы определиться с тем, чего вы хотите от будущего и в соответствии с этим выстроить свои цели.
Космический совет: не бойтесь сделать шаг назад.
♌ Лев
Львы, все мы сталкиваемся с творческими трудностями на своем пути, и это нормально. Если вы чувствуете, что вдохновение сыграло роль неуловимого любовника, пора немного изменить игру. Вместо того, чтобы бегать по кругу, займитесь чем-то, что не имеет отношения к данному проекту. Работа руками — прекрасный способ расслабить голову. Так что принесите свой набор инструментов, принадлежности для рисования или просто помойте посуду.
Космический совет: вам необходим физический труд.
♍ Дева
Девы, не стоит судить чужих людей. Они строят свой путь, а вы — свой. Пожелайте им удачи и снова переключите внимание на себя. Некоторые из вас сейчас могут оказаться на перепутье в романтических вопросах. Сделайте шаг навстречу своему партнеру и верьте, что все получится так, как задумано.
Космический совет: перестаньте осуждать других.
♎ Весы
Карты указывают на что-то новое и красивое на романтическом фронте или на углубление существующей связи. Доверяйте своей интуиции и двигайтесь вперед. Вы попали в нужное место! Одинокие Весы могут найти вторую половинку, а те, кто состоит в отношениях, получить предложение руки и сердца.
Космический совет: откройтесь чувствам.
♏ Скорпион
Скорпионы, на этом этапе ваше психическое здоровье может стать причиной для беспокойства. Обратитесь к специалисту в этой области, чтобы он помог вам избавиться от волнения. Пребывание рядом с теми, кто любит вас безоговорочно, также оказывает терапевтическое воздействие.
Космический совет: переговорите с психологом.
♐ Стрелец
Стрельцы, с того места, где вы стоите, дорога впереди кажется неясной. Но правда в том, что вы не желаете видеть эту ситуацию такой, какая она есть. Спросите себя, чего вы действительно хотите от жизни, и действуйте в правильном направлении.
Космический совет: не бойтесь признаться себе в настоящих желаниях.
♑ Козерог
Козероги, будьте восприимчивы к бизнес-идеям, которые вы получаете в данный момент. Возможно, они помогут приблизиться вам к цели и увеличить свое материальное благосостояние. Вас ждут грандиозные перемены.
Космический совет: приготовьтесь к финансовому обогащению.
♒ Водолей
Водолеи, иногда вам просто нужно заблокировать отвлекающие факторы, чтобы вы могли слушать свой внутренний голос. Поверьте, вы найдете ответы, которые ищете, заглянув внутрь себя. Будьте восприимчивы к творческим идеям, которые исходят также от вашего сверхсознания. Они являются ключом к вашему успеху.
Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.
♊ Рыбы
Рыбы, Ваше положение может кардинально изменить новость, полученная от близкого человека. Возможно, вам придется кому-то помочь. Также не исключено, что у вас появиться желание отправиться в длительное путешествие. Следуйте своим потребностям.
Космический совет: позвольте себе жить так, как хочется.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.
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