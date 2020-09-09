🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 9 сентября, Луна перешла в знак Близнецы. Это значит, что у представителей всех знаков зодиака будет наблюдаться желание переосмыслить ошибки прошлого и перестроить свои жизненные ориентиры.

♈ Овен

Овны, успех — это не путешествие за одну ночь. Пот, кровь и слезы иногда являются неотъемлемой частью этого процесса. Вместо того чтобы сопротивляться судьбе, будьте благодарны жизни за все происходящие события, даже, если вам иногда кажется, что они играют не в вашу пользу.

Космический совет: воспринимайте все трудности как дар судьбы.

♉ Телец

Тельцы, пересмотр своей жизни — важная тема для вас прямо сейчас. Не все получилось так, как вы хотели, и это нормально. Возможно, этот опыт помогал вам развиваться. Сейчас настало время для того, чтобы извлечь уроки из своего прошлого и двигаться дальше.

Космический совет: переосмыслите свою жизнь.

♊ Близнецы

Близнецы, никогда не сдавайтесь. Это последний этап войны. Как только вы преодолеете это препятствие, у вас будет более четкое представление о том, куда вам нужно двигаться дальше. Некоторым из вас может показаться, что на этом этапе вы берете на себя много ответственности. Однако скоро все трудности закончатся.

Космический совет: соберите волю в кулак.

♋ Рак

Раки, иногда, чтобы продвинуться вперед, нужно сделать шаг назад. Отпустите страх неудачи и отступите. Вам необходимо время, чтобы определиться с тем, чего вы хотите от будущего и в соответствии с этим выстроить свои цели.

Космический совет: не бойтесь сделать шаг назад.

♌ Лев