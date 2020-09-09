Школьный буллинг: что делать, если ребенок стал жертвой или дразнит других

Все жалели девочку Лену из фильма «Чучело» Ролана Быкова, но она лишь герой картины со счастливым финалом. Куда страшнее, если такая Лена — это и есть ваш ребенок. Травля в школе довольно распространенное явление, но это не значит, что ее нужно терпеть и замалчивать. С проблемой школьного буллинга нужно разбираться, а как — рассказала детский психолог Полина Заргарова.

Какие дети подвергаются травле?

Прежде всего психолог объяснила, что дразнят далеко не всех детей, а только тех, кто по каким-то признакам и качествам слабее сверстников. Одноклассники издеваются над детьми, кто не умеет шутить и смеяться со всеми, в том числе над собой. Дети, которые воспринимают колкости в штыки — получают их в большей степени.

Ребенок, который не умеет выстроить личные границы, отразить «атаку» также подвергается буллингу, потому что является «легкой добычей» для агрессора.

Излишне эмоциональные дети тоже становятся «белыми воронами» в коллективе. Обидчик всегда хочет получить сильную эмоциональную реакцию и власть, и именно такие дети ему это дают.

«Он в ответ заплакал, бросился с кулаками — обидчик получил то, что хотел. Весь класс посмеялся», — объясняет Полина Заргарова.

Что делать родителям ребенка, которого дразнят?

Самое банальное, но действенное решение — разговаривать с ребенком, спрашивать, как прошел его день в школе. Слушая рассказ, как Петька из 5-го «А» стащил его рюкзак, родителю не стоит реагировать слишком эмоционально.

«Ваша задача — показать ребенку свою поддержку и понимание. Не ругайте его, наоборот, покажите ребенку, что он ни в чем не виноват, даже если он сам себя обвиняет», — поясняет психолог.

Важно научить ребенка выставлять личные границы. Пример этого дети перенимают из своей семьи. Если мать делает в угоду мужу и детям то, что ей самой неприятно, уступает там, где не следовало, то ребенок в общении со сверстниками будет вести себя также.

«И, конечно, нужно повышать самооценку ребенка. Жизнерадостный, веселый, довольный собой, уверенный ребенок на много реже становится объектом буллинга в школе», — подчеркивает специалист.

Если не удается справиться с травлей своими силами, родителю следует обратиться к учителю или директору.

Что делать родителям ребенка, который дразнит других детей?

В случае, когда ребенок сам становится зачинщиком травли других, на него не стоит кричать или ставить в угол. Последствия буллинга, с которым сталкиваются его «жертвы», ему нужно объяснить на примере. Это может быть история из жизни, сказка, рассказ, фильм.

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