Школьный буллинг: что делать, если ребенок стал жертвой или дразнит других
Специалист объяснила, каких детей чаще обижают в учебных заведениях, и как родители могут помочь им справиться с этой проблемой.
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Фото, видео: www.globallookpress / uwe umstätter; 5-tv.ru
Все жалели девочку Лену из фильма «Чучело» Ролана Быкова, но она лишь герой картины со счастливым финалом. Куда страшнее, если такая Лена — это и есть ваш ребенок. Травля в школе довольно распространенное явление, но это не значит, что ее нужно терпеть и замалчивать. С проблемой школьного буллинга нужно разбираться, а как — рассказала детский психолог Полина Заргарова.
Какие дети подвергаются травле?
Прежде всего психолог объяснила, что дразнят далеко не всех детей, а только тех, кто по каким-то признакам и качествам слабее сверстников. Одноклассники издеваются над детьми, кто не умеет шутить и смеяться со всеми, в том числе над собой. Дети, которые воспринимают колкости в штыки — получают их в большей степени.
Ребенок, который не умеет выстроить личные границы, отразить «атаку» также подвергается буллингу, потому что является «легкой добычей» для агрессора.
Излишне эмоциональные дети тоже становятся «белыми воронами» в коллективе. Обидчик всегда хочет получить сильную эмоциональную реакцию и власть, и именно такие дети ему это дают.
«Он в ответ заплакал, бросился с кулаками — обидчик получил то, что хотел. Весь класс посмеялся», — объясняет Полина Заргарова.
Что делать родителям ребенка, которого дразнят?
Самое банальное, но действенное решение — разговаривать с ребенком, спрашивать, как прошел его день в школе. Слушая рассказ, как Петька из 5-го «А» стащил его рюкзак, родителю не стоит реагировать слишком эмоционально.
«Ваша задача — показать ребенку свою поддержку и понимание. Не ругайте его, наоборот, покажите ребенку, что он ни в чем не виноват, даже если он сам себя обвиняет», — поясняет психолог.
Важно научить ребенка выставлять личные границы. Пример этого дети перенимают из своей семьи. Если мать делает в угоду мужу и детям то, что ей самой неприятно, уступает там, где не следовало, то ребенок в общении со сверстниками будет вести себя также.
«И, конечно, нужно повышать самооценку ребенка. Жизнерадостный, веселый, довольный собой, уверенный ребенок на много реже становится объектом буллинга в школе», — подчеркивает специалист.
Если не удается справиться с травлей своими силами, родителю следует обратиться к учителю или директору.
Что делать родителям ребенка, который дразнит других детей?
В случае, когда ребенок сам становится зачинщиком травли других, на него не стоит кричать или ставить в угол. Последствия буллинга, с которым сталкиваются его «жертвы», ему нужно объяснить на примере. Это может быть история из жизни, сказка, рассказ, фильм.
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