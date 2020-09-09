Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши по Навальному

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Василий Заика
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По словам президента Белоруссии, полная запись беседы представителей обеих стран передана в ФСБ РФ.

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши по Навальному

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о наличии неопубликованной части разговора представителей ФРГ и Польши об «отравлении» Алексея Навального. Глава соседней республики отметил, что в беседе наличествуют некие сенсационные подробности. Об этом по итогам интервью с белорусским лидером заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит (Александр Лукашенко — Прим.ред.), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему», — сказал Роман Бабаян.

Журналист подчеркнул, что Александр Лукашенко указал на особую важность информации в разговоре, который перехватили спецслужбы его страны.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГосТВ Белоруссии опубликовало запись перехваченного разговора ФРГ и Польши о Навальном.

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