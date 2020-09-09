Стало известно местонахождение соратницы Светланы Тихановской

Член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и водворена в СИЗО № 1 в Минске. Об этом заявил отец соратницы Светланы Тихановской Александр Колесников, сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал Александр Колесников.

8 сентября представитель погранслужбы Белоруссии Антон Бычковский отметил, что Мария Колесникова и ее коллеги — Антон Родненков и Иван Кравцов пытались сбежать за границу, но это удалось только мужчинам. В тот момент, когда пограничный наряд решил устроить дополнительную проверку, машина оппозиционеров рванула в сторону украинской территории. При этом, Мария Колесникова неведомым образом оказалась на проезжей части и была задержана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пригрозили санкциями против Минска из-за ситуации с Колесниковой.