Родили до 20 лет: Звезды, которые рано стали мамами

В российском и зарубежном шоу-бизнесе есть яркие примеры того, как раннее материнство не помешало успешной карьере. Кто из звезд родил до 20 лет, рассказывает 5-tv.ru.

Наталья Водянова

Наталья Водянова со старшим сыном Лукасом. Фото: Instagram @natasupernova

Российская топ-модель Наталья Водянова начала карьеру в 16 лет, но вскоре встретила первого мужа британского аристократа Джастина Портмана и забеременела. Сын Лукас Портман родился в 2001-м, когда Наталье было 19 лет, но карьере звездной мамы это не помешало. Через пять лет на свет появилась дочь модели Нева, а через год еще один сын — Виктор. Сейчас Водянова гордо носит статус многодетной мамы: в гражданском браке с наследником французского конгломерата LVMH Антуаном Арно у Натальи родилось еще двое сыновей — Максим и Роман.

Юлия Барановская

Юлия Барановская со старшим сыном Артемом. Фото: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала мамой в 20 лет. В 2005-м у молодой пары родился сын Артем, а три года спустя дочь Яна. Юлия решила посвятить свою жизнь воспитанию детей, но еще во время беременности третьим ребенком, Аршавин бросил семью. Барановской пришлось содержать детей самостоятельно. Вопреки устоявшемуся образу жены футболиста, ей удалось построить успешную карьеру на телевидении и затмить по популярности бывшего мужа.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер с дочерью Сторми Уэбстер. Фото: Instagram @kyliejenner

Американская светская львица и звезда телешоу «Семейство Кардашьян» стала мамой в 20 лет. Беременность Кайли шокировала общественность: никто не ожидал, что «младшенькая» из семьи Кардашьян-Дженнер решится родить так рано. Отцом дочери Кайли стал рэпер Трэвис Скотт, с которым у девушки были сложные отношения на протяжении всей беременности, что только подогревает интерес общественности. Рождение Сторми Уэбстер в 2018-м не помешало карьере Дженнер, наоборот, она, как и ее звездные родственники, заработала на рождении малышки миллионы долларов.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте со старшим сыном Никитой. Фото: Instagram @orbakaite_k

Подростковая любовь Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего переросла в крепкие чувства, а в 1991-м в Лондоне на свет появился их сын Никита. Дочка Примадонны стала мамой в 19 лет, но это не помешало ей построить карьеру певицы. В 1997-м звездный союз распался, а спустя год Орбакайте снова стала мамой, родив сына Дени от Руслана Байсарова — владельца энергетической корпорации. В третий раз мамой Кристина стала в 41 год: в третьем браке с бизнесменом Михаилом Земцовым у певицы родилась дочь, которую назвали Клавдия.

Вера Брежнева

Вера Брежнева со старшей дочерью Соней. Фото: Instagram @sonyaxkiperman

Певица стала мамой в 19 лет, будучи студенткой первого курса Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта. Дочь Соня появилась на свет в 2001-м от гражданского мужа Брежневой, который был старше ее на десять лет. Рождение первого ребенка не помешало Вере через год войти в состав группы «ВИА Гра» и построить карьеру в шоу-бизнесе. В 2006-м Брежнева родила вторую дочь Сару от бизнесмена Михаила Кипермана. Старшая Соня взяла фамилию отчима.

София Вергара

София Вергара с сыном Маноло. Фото: Instagram @manologonzalezvergara

Американская телезвезда колумбийского происхождения стала мамой в 19 лет. Ее единственный сын Маноло родился в 1991-м, но в то время Вергара еще не была знаменита. Слава к Софии пришла после 30 лет: актрису заметили после роли в телесериале «Моя жена и дети» в 2002-м. На тот момент Маноло уже было одиннадцать лет и карьере мамы он не помешал.

Певица Слава

Певица Слава со старшей дочерью Александрой. Фото: Instagram @mami_doch

В 1999-м, 18-летняя Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы) родила дочь Александру. Вскоре после появления девочки, Слава рассталась с ее отцом и в ее жизни наступили трудные времена, о которых она вспоминать не любит. В 2002-м певица вышла замуж за бизнесмена Анатолия Данилицкого, а когда Саше было уже пять лет, вышел первый сингл Славы «Попутчица». Вторая дочь Антонина у певицы появилась в 2011-м.

Лера Кудрявцева

Дети Леры Кудрявцевой: сын Жан и дочь Мария. Фото: Instagram @leratv

Телеведущая стала мамой в 1990-м, когда ей было 18 лет. Отец Жана — барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Девушке пришлось непросто не только из-за раннего материнства, но и нападок поклонниц группы. Карьеру на телевидении Кудрявцева начала строить в 1995-м. Лера начинала с Муз-ТВ, а после работала на других телеканалах и ведет популярные шоу до сих пор. В 47 лет Кудрявцева стала мамой во второй раз. Она родила дочь Марию в 2018-м от хоккеиста Игоря Макарова, который младше Кудрявцевой на 16 лет.

Анастасия Кочеткова

Анастасия Кочеткова с дочерью Марией и бывшим мужем Резо Гигинеишвили. Фото: Instagram @kochetkovaanastasia

Выпускница «Фабрики звезд-4» и экс-участница группы «Банда» стала мамой на пике своей популярности — в 18 лет. В 2006-м Кочеткова родила дочь Марию от тогда начинающего режиссера Резо Гигинеишвили. Через год «Банда» распалась из-за гибели Ратмира Шишкова, после чего Анастасия пыталась построить сольную карьеру, но решила переехать с дочерью в США и получить образование в сфере кинематографа. В 2017-м певица вышла замуж за кубинца Мигеля Лара, а в 2018-м в семье родился сын.