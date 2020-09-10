Адвокат Гофштейн удивился, узнав о готовности представлять интересы Ефремова

|
Светлана Александрова
Эксклюзив 5 938

О том, как продвигаются поиски нового защитника, осужденный на восемь лет колонии актер рассказал посетившим его в СИЗО правозащитникам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Александр Гофштейн опроверг информацию о том, что он готов представлять в суде интересы осужденного на восемь лет колонии актера Михаила Ефремова во время рассмотрения его апелляции на приговор.

Ранее RT со ссылкой на неназванного члена ОНК, посетившего Ефремова в московском СИЗО № 5, сообщил, что актер доверил выбор защитника своей супруге.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — сказал при этом артист.

Сам Александр Гофштейн заявил в интервью 5-tv.ru, что впервые об этом слышит.

«Ко мне не было никакого обращения от Ефремова. Просто потому, что я не веду транспортные дела. Это совершенно особая категория уголовных дел, она требует специальных знаний, и ведут ее адвокаты, которые специализируются на ведении таких дел», — пояснил юрист.

Гофштейн добавил, что вопрос о защите актера с ним обсуждался сразу после роковой аварии, но именно по этой причине он представлять интересы Ефремова отказался. При этом адвокат не исключил, что взялся бы за это дело, если бы обладал необходимыми знаниями.

«Не вижу никаких препятствий, совершенно никаких», — сказал он.

Накануне, как рассказывал 5-tv.ru, Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на восемь лет, и его не устраивает ни приговор, ни работа юриста.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
10 сент
Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
10 сент
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
10 сент
Адвокат Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно
10 сент
«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева
10 сент
«Мама очень любила пить»: дочь Михаила Ефремова рассказала о своем детстве
10 сент
Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
10 сент
Адвокаты назвали условия смягчения приговора для Михаила Ефремова
9 сент
Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Ефремова
9 сент
Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена
9 сент
Недоволен ни приговором, ни адвокатом: Ефремов пожаловался, что Пашаев «подставил» его на 8 лет

Читайте также

+12° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Только дуло над водой: российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров
20:44
Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
20:32
Заочная «очка»: студенты требуют перерасчета стоимости учебы в вузах
20:15
Американских пожарных лишили главной профессиональной награды
19:47
«Это сложный экспертный процесс» — Дмитрий Песков о переезде Госсовета в Санкт-Петербург
19:39
«Ваш муж в курсе?» — Натали вызвала негодование фанатов, снявшись топлес в образе русалки

Сейчас читают

Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок