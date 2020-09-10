Адвокат Гофштейн удивился, узнав о готовности представлять интересы Ефремова
О том, как продвигаются поиски нового защитника, осужденный на восемь лет колонии актер рассказал посетившим его в СИЗО правозащитникам.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Адвокат Александр Гофштейн опроверг информацию о том, что он готов представлять в суде интересы осужденного на восемь лет колонии актера Михаила Ефремова во время рассмотрения его апелляции на приговор.
Ранее RT со ссылкой на неназванного члена ОНК, посетившего Ефремова в московском СИЗО № 5, сообщил, что актер доверил выбор защитника своей супруге.
«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — сказал при этом артист.
Сам Александр Гофштейн заявил в интервью 5-tv.ru, что впервые об этом слышит.
«Ко мне не было никакого обращения от Ефремова. Просто потому, что я не веду транспортные дела. Это совершенно особая категория уголовных дел, она требует специальных знаний, и ведут ее адвокаты, которые специализируются на ведении таких дел», — пояснил юрист.
Гофштейн добавил, что вопрос о защите актера с ним обсуждался сразу после роковой аварии, но именно по этой причине он представлять интересы Ефремова отказался. При этом адвокат не исключил, что взялся бы за это дело, если бы обладал необходимыми знаниями.
«Не вижу никаких препятствий, совершенно никаких», — сказал он.
Накануне, как рассказывал 5-tv.ru, Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на восемь лет, и его не устраивает ни приговор, ни работа юриста.
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